知人女性の乗用車のタイヤの前にはさみを置くなどしてつきまとった疑いで2月5日、静岡県富士市の41歳の男が逮捕されました。 静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、富士市厚原に住む作業員の男（41）です。警察によりますと、男は2025年1月、40代の女性が使っている乗用車を駐車場に止めていた際、タイヤの前にはさみを置くなどして、つきまとい行為をした疑いが持たれています。 男と女性には面識があり、被害