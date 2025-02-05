中京医薬品 [東証Ｓ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比9.3％減の2.7億円に減り、通期計画の1.6億円に対する進捗率が170.0％とすでに上回ったが、5年平均の202.4％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常損益は1.1億円の赤字(前年同期は1.5億円の赤字)に赤字幅が縮小する計