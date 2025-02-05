気象台は、午後4時8分に、大雪警報を富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市などに発表富山県では、5日夜のはじめ頃から6日朝まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雪警報【発表】積雪5日夜のは