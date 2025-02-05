神奈川県箱根町の高級温泉旅館「金乃竹リゾート」の社長の男が旅館の改修費を水増して請求し、約3億円をだまし取った疑いで横浜地検に逮捕されました。窪澤圭容疑者（54）は2022年8月から2023年3月にかけて、高級旅館「金乃竹塔ノ澤」「金乃竹仙石原」「松坂屋本店」の改修工事の費用を水増し請求し、観光庁の宿泊業支援の補助金約3億円をだまし取った疑いが持たれています。横浜地検によりますと、窪澤容疑者の依頼を受けた