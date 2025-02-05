レギュラーガソリンの全国平均価格が12週ぶりに値下がりし、1リットルあたり184.6円となりました。資源エネルギー庁によりますと、今月3日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は1リットルあたり184.6円でした。1月27日時点より0.5円下落し、12週ぶりの値下がりです。去年12月19日と先月16日に政府の補助金が5円ずつ段階的に縮小された影響で、平均価格は185円前後で推移しています。