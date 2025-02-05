タレント神田うの（49）が5日、自身のインスタグラムを更新。前日4日に出演したフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）のオフショットを公開した。うのはともにゲスト出演した元日本テレビアナウンサー永井美奈子（59）、バブルガム・ブラザーズBro.KORN（ブラザーコーン＝69）とのスリーショットを公開。「昨日はコンちゃんと美奈子ちゃんと仲良し3人で、フジテレビ『ぽかぽか』火曜日に出演させて頂いておりましたよ