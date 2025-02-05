ヒラキ [東証Ｓ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比41.7％増の1億3600万円に拡大し、通期計画の1億5000万円に対する進捗率は90.7％に達したものの、5年平均の117.2％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は1400万円の黒字(前年同期は9600万円の赤字)に浮上する計算に