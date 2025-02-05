SBI証券とFOLIOは、2025年2月8日（土）夕方頃より、大和アセットマネジメントが投資助言を行う「SBIラップ レバレッジ運用 レバナビコース/レバチョイスコース（愛称：レバラップ）」の提供を開始する。SBI証券とFOLIOは、2022年3月に「SBIラップ」のサービス提供を開始し、これまでにネットチャネルでは「SBIラップ AI投資コース」（以下、「AIラップ」）「SBIラップ 匠の運用コース」（以下、「匠ラップ」）を、対面チャネルでは