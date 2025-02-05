５人組ダンス＆ボーカルグループ・Ｄａ−ｉＣＥの花村想太（３４）と大野雄大（３５）、ＤＪＫＯＯ（６３）、歌手の大原櫻子（２９）、お笑いコンビ・キャイ〜ンの天野ひろゆき（５４）が５日、東京・府中市の東京都立小児総合医療センターで行われた小児がん治療支援チャリティーライブ「ＬＩＶＥＥＭＰＯＷＥＲＣＨＩＬＤＲＥＮ２０２５」に出演した。「ＬＩＶＥＥＭＰＯＷＥＲＣＨＩＬＤＲＥＮ」は２０２０年から