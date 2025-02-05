ゼリア新薬工業 [東証Ｐ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比12.9％増の106億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の110億円→120億円(前期は85.1億円)に9.1％上方修正し、増益率が29.2％増→41.0％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下