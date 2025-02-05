ドル円１５３．２０近辺、ユーロドル１．０３９０近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝は、ややドル売りが優勢。ドル円は153.20付近へと再び軟化、安値153.10レベルに接近している。ユーロドルは一時1.0394レベルと本日の高値を更新。東京午前の安値1.0370レベルからは２４ポイントの小動き。米１０年債利回りが４．５２５％から足元では４．４９５％付近へと低下してきており、ドル安反応につながっているもよう。