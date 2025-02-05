日米で野球殿堂に選出されたマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター・イチロー氏（５１）が５日、都内で行われたワコールの「ＴｅａｍＣＷ―Ｘ」新メンバー・企画＆「ＣＷ―Ｘ」新商品発表会に出席した。野球殿堂選出後に日本で公の場に姿を見せるのはこれが初めて。「ＴｅａｍＣＷ―Ｘ」“副キャプテン”福士加代子さんから花束で殿堂入りを祝われた。同製品を愛用しているという劇作家・野田秀樹氏の新メンバー入り