石破政権が推し進めている高額療養費制度の負担上限引き上げを巡り、がん患者の団体などから不安の声が上がっている。【画像】「忸怩たる思い」「本当に議論できたのは2回くらい」厚労省委員が内幕を明かしたそうした中、上限引き上げの案を議論した厚労省の有識者会議の委員が「週刊文春」の取材に応じ、拙速な形で進んだ議論について「忸怩たる思いです」などと答えた。丁寧な議論が行われないままに上限引き上げが方向づけ