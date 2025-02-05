フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングス（HD）は5日、公式サイトで25年3月期の第3四半期決算を発表した。この日の東京証券取引所の大引け後に発表された。第1〜3四半期（24年4〜12月）の連結経常利益は338億円で、前年同月と比べて283億円から19.3％の伸びとなった。営業利益も15.1％増の271億円と好調だった。一方で、第4四半期（25年1〜3月）は大きく業績が落ち込むことが避けられない情勢だ。昨年末に報道さ