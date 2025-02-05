タレント・松村沙友理（32）が5日までに更新されたYouTubeチャンネル「しくじり先生俺みたいになるな!!【公式】」に出演し、過去の“大しくじり”エピソードを明かす場面があった。「最近しくじったことはある?」というテーマになると、松村は「2日ぐらい前に“大しくじり”をしまして…」と苦笑する。フリーアナウンサー・鷲見玲奈と初共演したというが「“よろしくお願いします”って言う時に、すっごい胸を見ちゃいまし