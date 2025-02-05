三洋化成工業 [東証Ｐ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比24.8％増の85.8億円に伸び、通期計画の100億円に対する進捗率は85.9％に達し、5年平均の81.8％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.4％増の14.1億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績