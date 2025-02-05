「財務省は大阪高裁の判決に従え〜、上告はするな〜、文書を出せ〜！」【画像】赤木俊夫さんの遺影を掲げて取材に応じる妻・雅子さん真冬の官庁街に訴えが響いた。事の始まりは大阪府豊中市の国有地だ。教育勅語を幼稚園児に朗唱させる教育で知られた森友学園がここで小学校の設立を計画した。名誉校長には時の安倍晋三首相の妻、昭恵氏が就任。森友学園の教育をSNSなどで称賛していた。財務省近畿財務局は国有地を鑑定価格か