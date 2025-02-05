©ABCテレビ ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBE（以下「GENERATIONS」）新体制初ツアー後の打ち上げに、カメラが迫った。このツアーで新たに感じた、自信や感謝などをメンバーが語り合う中、リーダーの白濱亜嵐が口にした本音とは……？ 【動画】GENERATIONS「あのサプライズはヤバかった」「僕たちのために……」SPサポメン・西川貴教の衝撃パフォ&#125