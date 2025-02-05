◇卓球 WTTシンガポールスマッシュ2025(5日、シンガポール)混合ダブルスの準々決勝で、松島輝空・張本美和ペアが不戦勝でベスト4へ駒を進めました。1月に行われたWTTスターコンテンダードーハでWTT初優勝を遂げた17歳の松島選手と16歳の張本選手ペア。2回戦はブラジルペアにゲームポイント3-1で勝利し、準々決勝はスウェーデンチームが棄権したため準決勝進出です。