2月6日（木）の『徹子の部屋』に、浜田光夫と松原智恵子が登場する。【映像】梅沢富美男、“秘蔵の妻”と結婚35年。妻の努力で夫婦円満「こういう夫と結婚したので…」浜田は日活で吉永小百合との多くの共演映画で知られる。松原は吉永、和泉雅子と「日活3人娘」で大人気ということで、2人とも日活黄金期の大スター。当時の石原裕次郎さん、小林旭、浅丘ルリ子、美空ひばりさんなどとのエピソードを色々聞いていく。