三菱総合研究所 [東証Ｐ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。25年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比20.5％減の19.3億円に減り、通期計画の95億円に対する進捗率は20.4％となり、5年平均の22.8％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.4％→5.3％に悪化した。 株探ニュース