５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円４２銭前後と前日午後５時時点に比べ１円９０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１５９円２０銭前後と同９０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５４円１０銭近辺で推移していたが、同９時３０分過ぎには１５４円台を割り込み、午後０時４０分過ぎには１５３円１０銭前後までドル安・円高