きょう東証グロース市場に新規上場した技術承継機構は、午前１０時６分に公開価格２０００円を７００円（３５．０％）上回る２７００円で初値をつけた。初値形成後は売り買い交錯から２９００円を挟んでもみ合う展開となったが、午後２時以降上放れストップ高に上昇。その後は同水準でカイ気配となり、取引終了を迎えた。 出所：MINKABU PRESS