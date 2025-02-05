○経済統計・イベントなど ００：００米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数 ０５：００米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演 ０８：５０日・前週分対外対内証券売買契約等の状況 ０９：３０米・ジェファーソンＦＲＢ副議長が講演 ０９：３０豪・貿易収支 １０：２０日・６カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０日・３０年物利付国債の入札 １６：００独・製造業新規