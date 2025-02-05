太陽光発電設備の需要は世界各地で拡大しているが、中国の太陽光パネル業界は過当競争の泥沼にはまっている。写真は中国青海省のメガソーラー（隆基緑能科技のウェブサイトより）中国の太陽光パネル大手の隆基緑能科技（ロンジ）は1月16日、2024年の通期純損益が82億〜88億元（約1741億〜1868億円）の赤字になるとの業績見通しを発表した。同社が通期赤字に転落するのは12年ぶりだ。その要因について隆基緑能科技は、太陽光発電設