オルガノは５日の取引終了後、２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の売上高予想を１６５０億円から１６７５億円（前期比１１．４％増）、最終利益予想を２１５億円から２３０億円（同３２．９％増）に上方修正した。電子産業分野や一般産業分野のソリューション事業の売り上げが想定よりも増加した。プラント事業の利益率の改善効果も業績予想に織り込