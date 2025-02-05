（台南中央社）南部・台南市左鎮区で1日、ペットの柴犬が沢に転落し、協力を依頼されて駆け付けたツリークライミングのインストラクターによって、約1日半ぶりに救出される出来事があった。このインストラクターが参加したイベントを行っていた台南山上花園水道博物館によると、柴犬は約2歳。飼い主と左鎮区でキャンプしていた際、何らかの理由で建物3階分の高低差に相当する沢に転落した。飼い主が声をかけると、柴犬は弱々しく鳴