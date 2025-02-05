（台北中央社）台湾セメント（台湾水泥）栄誉董事長（会長）の故辜振甫氏の妻で、元中華民国婦女聯合会主任委員の辜厳倬雲（こげんたくうん）さんが4日、死去した。104歳だった。名門一族の実業家の妻として政財界で活躍した他、慈善活動にも熱心に取り組んだ。1920年、中国・福建省福州生まれ。祖父は作家で北京大学初代学長、父親も大学教授という名家に生まれ、46年に一家で台湾に移り住んだ。3年後、台湾の代表的な名門一族「