豪雪地域では人の身長以上も雪が積もるという話をよく耳にしますが、豪雪とは無縁の地域で生まれ育った筆者としては、どの程度かまで想像もつきません、でした。Xユーザーの「mii」さんが投稿した積雪画像を見るまでは。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】miiさんがXに投稿したのは2020年から2025年の6年にわたって、同じ場所で撮り続けた6枚の写真の画像。撮影場所は長野県の野沢温泉スキー場です。写真の背