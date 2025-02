カメラのキタムラは2月28日に、女性をメインターゲットにした新ショップ「PHOTO MARCHE By 北村写真機店」を、ルクア イーレ(大阪府大阪市)9階の梅田 蔦屋書店内にオープンする。「PHOTO MARCHE By 北村写真機店」がルクア イーレにオープン●梅田の蔦屋書店内に初心者にやさしいフォトショップ今回、オープンする「PHOTO MARCHE By 北村写真機店」は、写真・カメラの世界におけるトレンドセッターである新宿 北村写真機店(