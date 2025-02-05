北海道・小樽海上保安部は2月5日、船舶安全法違反の疑いで、観光遊覧船の運航会社を営むロシア国籍の船長の男（52）を書類送検しました。男は2023年9月から2024年5月までの間、船舶安全法に定める定期検査を受けずに、計121回にわたり、客を乗せて観光遊覧船を運航していた疑いが持たれています。船の外観に検査時期を記したシールが貼られていて、その期限が切れていたことから、2024年5月にパトロール中の海上保安官