ケアサービス [東証Ｓ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.6％減の3.7億円となり、通期計画の6.5億円に対する進捗率は57.9％にとどまり、5年平均の83.7％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比59.9％増の2.7億円に拡大する計算になる。 同時