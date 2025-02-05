■真っ白な歯＆綺麗すぎる肌で“生成AI画像にしか見えない”西川貴教 【画像】西川貴教の“生成AI画像にしか見えない”姿 西川貴教の“生成AI画像にしか見えない”写真が話題となっている。 2月4日、西川は自身のX（Twitter）で「今年初めての梅に出会いました。」というコメントと共に1枚の写真を投稿。ピンクの梅に手を添えるようにして、白い歯をニッと見せ微笑んだ西川の写真に対し、「これ本物!?」「これが噂のAI画像です