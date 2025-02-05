2025年2月4日、上遊新聞は、春節連休の終わりを迎えた中国の高速道路で激しいUターンラッシュが発生したことを報じた。記事は、8連休だった春節連休最終日の4日、中国のネットユーザーの多くがSNS上に高速道路の激しい渋滞の様子を報告したと紹介。あるネットユーザーは3日夜に湖南省邵陽市から江蘇省南京市に向けて出発したところ、上海市と重慶市を結ぶG50高速道路で「一晩で約1キロしか進まなかった」という激しい渋滞に巻き込