「空白域は（14）〜（16）と（39）〜（42）。ケチャップ数字は36回ぶりに出た（07）と、17回ぶりの（06）です。（07）は昨年9月23日以来の出現。超特濃で、しばらく追い続けます。最有力は（14）。空白域内にあり、昨年11月4日から約3カ月近く出ていません。次いで（39）。こちらも空白域内で、最後の出現が昨年11月14日です」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第1971回 2/6（木）〜 第1974回 2/17（月） 予想数字】・01 14 26 30 39