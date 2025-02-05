Image: IIJmio 使ってて良かった、IIJmio！おっと、ユーザーの本音が出てしまいましたが、だってユーザー側にまったくデメリットないんですもの！僕のような古よりの既存ユーザーも、これから始める新規ユーザーもどっちもにっこりな改定が、格安SIMの老舗IIJmioに訪れます。プランの一部で、増量と値下げが発表されたのです。2025年3月1日から増量＆新価格、物価高とは何なのか今回発表され