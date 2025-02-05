【波瀾万丈吉田秀彦物語（３４）】１９９２年バルセロナ五輪金メダルの古賀稔彦先輩が２０２１年３月２４日、５３歳で亡くなりました。病気（がん）になったことは１年以上前から知っていました。手術して元気になり、前年秋に講道館杯の会場で先輩と会えました。しかし、その後に「再発した」と聞き、自宅療養中にお見舞いに行くも、奥さんから「体調が悪い」と伝えられました。実際、誰も先輩に会うことができず、どういう状況