【モンスターハンターワイルズ香里奈と狩りな！】 2月8日19時より配信予定 カプコンは、同社YouTube公式チャンネルにて「モンスターハンターワイルズ香里奈と狩りな！」を2月8日19時より配信を予定している。 本配信ではモデル・俳優の香里奈さんと、お笑い芸人の宇宙海賊ゴー☆ジャスさんによる「モンスターハンターワイルズ」