信頼されていなかった火縄銃戦国時代、ポルトガルから種子島に火縄銃がもたらされて以来、日本国内で鉄砲の使用が急速に広まっていったのはご存じの通りです。※関連記事↓戦国時代の日本、実は世界一の武器輸出国だった！鉄砲をはじめ武器・防具なんでも揃っていた戦国時代の日本に火縄銃が伝わった経緯とその後の「銃規制」の顛末火縄銃を扱う鉄砲隊（イメージ）火縄銃は、当時としては非常に画期的な最新鋭の武器でした。しかし