山西省太原市にあるＢＹＤの店舗に展示されているファミリーカー。（資料写真、太原＝新華社記者／王皓）【新華社北京2月5日】中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）が4日に発表した1月の新エネルギー車（NEV）生産台数は前年同月比59.5％増の約32万7900台、販売台数は49.2％増の30万500台だった。海外での新エネ乗用車販売は83.4％増の6万6300台。車載電池・蓄電池の搭載量は約15.511ギガワット時となった。