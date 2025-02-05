内モンゴル自治区ウランチャブ市にある七蘇木（チスム）鉄道国際物流パークを走り抜ける「中欧班列」。（２０２４年３月２５日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／連振）【新華社フフホト2月5日】中国内モンゴル自治区フフホト税関がこのほど発表した同自治区の2024年の貿易額は前年比5.8％増の2073億1千万元（1元＝約21円）で、初めて2千億元を超えた。貿易相手別では、「一帯一路」共同建設国との貿易額は9.5％増の167