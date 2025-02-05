デザイン書家の山崎秀鴎氏が４日、自身のインスタグラムを更新。高須クリニックの高須克弥院長が、大相撲で横綱に昇進した豊昇龍（立浪）に贈る化粧まわしのデザインを公開した。横綱土俵入り時に着用することが通例の３枚セットの「三つぞろい」の化粧まわしが贈られる予定。龍が下から正面を見据えているのが横綱、龍の顔が右を向いているのが太刀持ち、龍の顔が左を向いているのが露払い用となっている。また、山崎氏は自身