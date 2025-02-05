シーフードレストラン「レッドロブスター」と「ハーゲンダッツ」がタイアップしたデザート第3弾として「ストロベリーパリットルテ」 が登場！濃厚なアプリコット香るザッハトルテとストロベリーアイスクリームの、バレンタイン＆ホワイトデーシーズン限定のデザートです☆ レッドロブスター「RED LOBSTER meets Häagen-Dazs」ストロベリーパリットルテ  価格：825円（税込）期間：2025年2月4日(火)〜4月下旬予