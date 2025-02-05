フジテレビなどを傘下に持つフジ・メディア・ホールディングスが5日、2025年3月期第3四半期決算を発表。その中で、改めてフジテレビを巡る一連の問題について謝罪した。決算報告書の中で「この度の当社子会社の?フジテレビジョン（以下、「フジテレビ」）に関する一連の報道をめぐり、ステークホルダーの皆様にご迷惑・ご心配をおかけしていますことを心よりお詫び申し上げます」として謝罪。続けて、「2023年6月にフジテレ