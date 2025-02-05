気象台は、午後3時51分に、大雪警報を中土佐町、佐川町、越知町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】高知県・中土佐町、佐川町、越知町に発表中部、西部では、5日夜遅くから6日明け方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中土佐町□大雪警報【発表】積雪5日夜遅くから6日明け方にかけて警戒12時間最大降雪量10cm■佐川町□大雪警報【発表】積雪5日夜遅くから6日明け方にかけて警戒