西武の育成選手、金子功児内野手のイケメンぶりがネットで注目を集めている。プロ野球は１２球団が１日からキャンプイン。金子は２軍スタートで高知県・春野で練習しているが、その様子をファンがＳＮＳで投稿。金子を知らなかった人から反響を集め、「まぶしい…」、「これはお美しい…」、「これは人気出ますね」、「とうとう浅尾元投手と比べられる選手が出てきた」、「金子くんの写真たくさん流れてきた」、「ばちくそイケ