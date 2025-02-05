〈「キモいやつおるねん」“東大阪バラバラ遺体事件”28歳容疑者の幾多の奇行と近隣住民の恐怖体験「僕もアイツに狙われたのか？」「真夜中にこちらをじっと見て…」〉から続く1月25日、奈良県と大阪府の境にある生駒山でバラバラに切断された男性の遺体が見つかった事件。9日後の2月3日には、大阪市内に住む無職の大木滉斗(ひろと)容疑者（28）が死体遺棄の容疑で逮捕された。【画像】「真夜中にこちらの方をじっと見ていて…」