日本郵便が薄型荷物の配達委託をめぐってヤマト運輸に120億円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が、東京地裁で来月7日に開かれることがわかった。日本郵政の増田寛也社長は記者会見でヤマトの対応を批判。ヤマト側は請求棄却を求めて争うとみられる。【画像】ヤマトと日本郵便、巧みな「誘い文句」と泥沼の火種増田氏は今月5日の会見で、「（基本合意から）1年ちょっとで先方（ヤマト）の意向が変わる。聞いている理由も途中