兵庫県佐用町に本社を置く日本地域価値協奏社は実行委員として、2月15日(土)・16日(日)に開催されるプロ野球選手による地域還元イベント「FAN FAN FES in SAYO(笹ヶ丘)」に参画する。「姫路イーグレッターズ」と「佐用町」との共催となる同イベントでは、初日にキッチンカーや雑貨販売などのマルシェブースの他、ミニ運動会やスポーツクリエーションなどを開催予定。大人から子どもまで幅広い人が楽しめるイベントが企画されている