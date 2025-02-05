タレント・小島瑠璃子を心配する多くの声が続々と寄せられている。2月4日の午後、突如飛び込んできた「小島瑠璃子の夫急死」のニュース。病院へ搬送された小島は“軽症”とされており、一部報道では夫の変わり果てた姿を見て体調不良を起こしたと伝えられている。【独占写真】急死報道前に見せていた、小島瑠璃子と夫の“一家団欒”姿SNSもストップしたまま各ニュースメディアで報じられている内容から改めてたどると、4日に外